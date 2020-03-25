Карантин в Украине: эксперт рассказала, можно ли выходить на улицу и стоит ли мыть продукты с мылом

Алла Мироненко считает карантин правильной тактикой / Фото НВ

Украина до 3 апреля ушла на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. В стране также активно обсуждается тема продления карантина. Авторитетный вирусолог и доктор наук Алла Мироненко высказала свое мнение по этому поводу и дала советы украинцам, что можно, а что нельзя делать во время карантина.

Прежде всего Мироненко отметила, что введение карантина – это правильная тактика, его задача в том, чтобы максимально растянуть во времени процесс заражения и квалифицированно оказать медицинскую помощь тем, кто тяжело заболеет.

"Надо понимать, что мы все равно не можем ограничить и остановить жизнь в стране навсегда. Все эти внешние ограничительные меры не приводят к тому, что население становится более устойчивым к новому вирусу (…) Вопрос в том, насколько нас хватит, насколько хватит населения, ведь такие мероприятия дезорганизовали страну", - сказала Мироненко в интервью НВ.

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Вирусолог также дала несколько важных советов украинцам, как обезопасить себя от заражения коронавирусом COVID-19.

Как защититься от заражения COVID-19

"Мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями - это правильно. Носить маски также правильно, если вы посещаете людные места или пользуетесь лифтом, надевайте и маску, и перчатки, которые после использования можно, например, выбросить, а руки продезинфицировать", - сказала эксперт.

А вот мыть все принесенные продукты и упаковки с мылом - это паническое. Мироненко советует мыть перед едой продукты в обычном порядке: "Вряд ли вы заразитесь коронавируса от пачки яиц из супермаркета. Что касается мяса, вы точно не заразитесь коронавируса, если купите куриное филе в магазине".

Кроме того, Мироненко считает, что запрет или ограничение выхода людей на улицу, которые ввели в ряде стран, является неэффективной мерой.

"Эти меры - уже продукт страха, наверное. На улице вы не можете заразиться. Там ветер и солнце будут пагубно действовать на вирус. Главное - с больными улице не целуйтесь. А гулять в парке не только полезно, но и нужно, это успокаивает нервную систему, расшатанную карантином", - резюмировала эксперт.

Напомним, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.

Кроме того Мироненко высказала надежду, что летом COVID-19 даст украинцам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а в холодное время года - респираторные. Вирусолог считает, что летом будут случаи заболевания коронавирусом, но массовости не будет.