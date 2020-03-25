Пробное ВНО опять перенесли, украинское образование в "спящем режиме" еще месяц

В Украине перенесли пробное ВНО / УНИАН

Похоже, украинская образовательная система должна изменится, при этом очень быстро, иначе образование умрет. Уже сегодня учителя и дети должны научиться давать и получать знания дистанционно, то есть онлайн.

Сейчас, на этой неделе украинские школьники на каникулах, но уже сегодня известно, что 3 апреля никто в школу не идет.

В среду, 25 марта, Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля. Более того, карантин могут пролонгировать, если власти не смогут остановить ужасную уханьскую заразу под названием коронавирус Ковид-19.

Так вот, в этой связи Министерство образование приняло решение продлить общенациональный карантин для школьников и студентов, который должен был закончиться 3 апреля, до 24 апреля включительно.

В Минобразования уточнили, что все учебные заведения, независимо от формы собственности и сферы управления, должны продолжить карантинные меры до 24 апреля включительно.

Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована на сайте Министерства образования 26 марта.

Читайте также"Поздно всралЫсь, начнут бить витрины": продление карантина ошарашило украинцевНапомним, ранее Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний перенесли на 4 и 11 апреля.

Как сообщили в Украинском независимом центре оценки качества образования, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета министров № 211 от 11 марта принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.