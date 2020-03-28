"Сидите, курва, дома": "слуга народа" жестко осадил противников карантина

Карантин в Украине / MGN

Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха жестко ответил сторонниками либерального карантина. По его словам, дискуссии об уместности жестких мер в условиях пандемии коронавируса неуместны.

"Можем ли мы представить себе, что украинцы какой-то особый биологический вид, у которого врожденный иммунитет от коронавируса? И что по каким-то причинам у нас не повторится сценарий Великобритании, Италии или Испании? Мне трудно представить. Постоянно слышу один и тот же аргумент от сторонников либерального карантина: "Даже во время войны кто-то должен делать патроны". Постоянно повторяют как мантру", - заявил нардеп в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

При этом он указал, что если следовать такой логике, то сейчас наши воины – медики.

"Медики просят нас о двух вещах: обеспечьте нас масками, лекарствами, персональной защитой и заработной платой, а второе, простите, - "Сидіть, курва, вдома!" Сидите дома и никуда не выходите. А мы вместо этого начинаем философствовать о том, кому можно выходить, кому нельзя", - подчеркнул Наталуха.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве лабораторно подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом Covid-19 уже у 74 человек.