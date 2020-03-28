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Запрет на выход из дома: в Украине пошли на жесткие меры из-за карантина

28 марта 2020, 17:57

На время карантина в Сумах запрещено покидать место жительства.

полиция, маска, коронавирус
В Сумах запретили покидать место жительства / УНИАН

В рамках карантина, связанного с угрозой коронавируса, в Сумах  запретили выходить из дома без крайней необходимости.

В утвержденных горсоветом правилах на время карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев.

Исключение составляет передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещение аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных; проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг и ремонта компьютерной и бытовой техники.

Читайте такжеНовая атака коронавируса: в Киеве подскочило число зараженныхРазрешен выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей.

Также запрещено находиться на улицах группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью).

Детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых.

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении), а на улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

В то же время в Киевской области зафиксировано уже 42 случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

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Из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из посёлка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском , 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 – в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в Украине на утро, 28 марта, зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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