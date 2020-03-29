Аваков рассказал, какой "сюприз" ждет всех желающих вернуться в Украину

Аваков рассказал о принудительной обсервации / УНИАН

Режим пропуска в Украину из-за границы стал жестче, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее дал украинцам два дня для возвращения домой.

По его словам, теперь в стране стартует другой режим проверок и принудительная обсервация.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - особо отметил Аваков.

Добавим, что из России и США в ближайшее время вернутся наши граждане.

Последний поезд из России

Из Москвы в Киев выехал специальный поезд для вывоза граждан Украины из РФ, сообщает ТАСС.

Спецпоезд следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр

В Киев вернутся 716 граждан Украины.

Специальный рейс из Нью-Йорка

Вечером в субботу, 28 марта, спецсамолет МАУ с украинцами на борту вылетел из Нью-Йорка в Киев.

По словам посла Украины в США Владимира Ельченко в Twitter, на борту – 359 пассажиров.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 29 мартаНапомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал возможность отслеживания соблюдения карантина украинцами через мобильные телефоны.

По словам главы МВД, это является нарушением конституционных прав граждан, хотя такая возможность у министерства есть.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения - никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал он в комментарии журналистам.