Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал возможность отслеживания соблюдения карантина украинцами через мобильные телефоны.

По словам главы МВД, это является нарушением конституционных прав граждан, хотя такая возможность у министерства есть.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения - никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал он в комментарии журналистам.

Аваков добавил, что полиция сейчас использует к нарушителям режима карантина только административные механизмы - штрафы и протоколы, передает пресс-служба МВД.

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Напомним, ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил о том, что в Украине разрабатываются приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом. По его словам, вместе с министерством цифровизации готовятся соответствующие нормативные акты.