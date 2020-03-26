Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону

К нарушителям режима карантина применяются только административные механизмы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал возможность отслеживания соблюдения карантина украинцами через мобильные телефоны.
По словам главы МВД, это является нарушением конституционных прав граждан, хотя такая возможность у министерства есть.
"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения - никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - сказал он в комментарии журналистам.
Аваков добавил, что полиция сейчас использует к нарушителям режима карантина только административные механизмы - штрафы и протоколы, передает пресс-служба МВД.
Читайте также"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня
Напомним, ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил о том, что в Украине разрабатываются приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом. По его словам, вместе с министерством цифровизации готовятся соответствующие нормативные акты.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.