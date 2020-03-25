Украинцев обяжут установить "короновирусное" приложение на свои телефоны

За потенциальными разносчиками инфекции государство будет следить с помощью приложения / tsn.ua

В Украине разрабатываются приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными.

Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Вместе с министерством цифровизации готовятся нормативные акты, готовятся проекты приложений к смартфонам для того, чтобы мы шли путем Польши, Израиля и Южной Кореи. Для того, чтобы личности, которые контактировали с зараженными коронавирусом, вернувшиеся из-за рубежа или те, кто уже болеет коронавирусом имели такие приложения в своих телефонах", - сказал он.

По его словам, таким образом государство сможет обеспечить слежение за потенциальными разносчиками инфекции и контролировать их изоляцию.

"Тогда мы сможем контролировать, чтобы такие люди не покидали свои дома, где они находятся на самоизоляции. Это уже общемировой опыт и я чувствую, что нам придется к нему обращаться", - подчеркнул Геращенко.

Читайте такжеУкраинский карантин - карго-культ из говна и палокПо его словам, уже выписаны 4 тысячи протоколов со штрафами тем, кто нарушал условия карантина, все они переданы в суд. В основном это касается бизнесменов, которые отказались закрывать свои бизнесы на время карантина. Также МВД просит правительство позволить пограничникам передавать информацию местным властям обо всех, кто пересек границу и обязан пройти 14-дневный карантин.

"Мы не можем призывать только добрым словом, мы еще и должны показывать силу закона", - резюмировал чиновник.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам премьера Шмыгаля, режим может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

А с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.