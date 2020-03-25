Украинцев обяжут установить "короновирусное" приложение на свои телефоны

Государство таким образом намерено следить за теми, кому нельзя нарушать режим карантина и самоизоляции.
В Украине разрабатываются приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными.
Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.
"Вместе с министерством цифровизации готовятся нормативные акты, готовятся проекты приложений к смартфонам для того, чтобы мы шли путем Польши, Израиля и Южной Кореи. Для того, чтобы личности, которые контактировали с зараженными коронавирусом, вернувшиеся из-за рубежа или те, кто уже болеет коронавирусом имели такие приложения в своих телефонах", - сказал он.
По его словам, таким образом государство сможет обеспечить слежение за потенциальными разносчиками инфекции и контролировать их изоляцию.
"Тогда мы сможем контролировать, чтобы такие люди не покидали свои дома, где они находятся на самоизоляции. Это уже общемировой опыт и я чувствую, что нам придется к нему обращаться", - подчеркнул Геращенко.
Читайте такжеУкраинский карантин - карго-культ из говна и палокПо его словам, уже выписаны 4 тысячи протоколов со штрафами тем, кто нарушал условия карантина, все они переданы в суд. В основном это касается бизнесменов, которые отказались закрывать свои бизнесы на время карантина. Также МВД просит правительство позволить пограничникам передавать информацию местным властям обо всех, кто пересек границу и обязан пройти 14-дневный карантин.
"Мы не можем призывать только добрым словом, мы еще и должны показывать силу закона", - резюмировал чиновник.
Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам премьера Шмыгаля, режим может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.
А с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.