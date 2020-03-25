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Украинцев обяжут установить "короновирусное" приложение на свои телефоны

25 марта 2020, 16:43

Государство таким образом намерено следить за теми, кому нельзя нарушать режим карантина и самоизоляции.

паспорт, сим-карта, телефон
За потенциальными разносчиками инфекции государство будет следить с помощью приложения / tsn.ua

В Украине разрабатываются приложения для смартфонов, которые будут отслеживать перемещения больных коронавирусом или тех, кто контактировал с зараженными.

Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Вместе с министерством цифровизации готовятся нормативные акты, готовятся проекты приложений к смартфонам для того, чтобы мы шли путем Польши, Израиля и Южной Кореи. Для того, чтобы личности, которые контактировали с зараженными коронавирусом, вернувшиеся из-за рубежа или те, кто уже болеет коронавирусом имели такие приложения в своих телефонах", - сказал он.

По его словам, таким образом государство сможет обеспечить слежение за потенциальными разносчиками инфекции и контролировать их изоляцию.

"Тогда мы сможем контролировать, чтобы такие люди не покидали свои дома, где они находятся на самоизоляции. Это уже общемировой опыт и я чувствую, что нам придется к нему обращаться", - подчеркнул Геращенко.

Читайте такжеУкраинский карантин -  карго-культ из говна и палокПо его словам, уже выписаны 4 тысячи протоколов со штрафами тем, кто нарушал условия карантина, все они переданы в суд. В основном это касается бизнесменов, которые отказались закрывать свои бизнесы на время карантина. Также МВД просит правительство позволить пограничникам передавать информацию местным властям обо всех, кто пересек границу и обязан пройти 14-дневный карантин.

"Мы не можем призывать только добрым словом, мы еще и должны показывать силу закона", - резюмировал чиновник.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам премьера Шмыгаля, режим может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

А с 27 марта Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится

25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.

Что такое режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
  • Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП

В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.

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