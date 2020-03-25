Украина закрывает границы на въезд и выезд

КПП на границе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд.

Речь идет о любых пассажирских перевозках через границы страны. Закрытие границ начнется с 27 марта.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть потребность, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается и увеличивает количество людей, зараженных инфекцией коронавируса COVID-19, и дальше происходит распространение", - заявил глава Кабмина в среду, 25 марта, в ходе заседания правительства.

По словам Шмыгаля, единственный источник попадания коронавируса в Украину - это приезжие из-за границы.

Читайте такжеКогда в Украине нормализуется ситуация с ценами на продукты: эксперт дал прогнозТакже на случай ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса правительство разрабатывает систему заседаний по видеоконференции.

Правительство с сегодняшнего дня будет работать в режиме ЧС.

Также на заседании была согласована криминальная ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения - до 3 лет лишения свободы и от 3 до 6 лет лишения свободы в повторном случае. Кроме того, члены правительства решили увеличить субсидии на 300 грн на время карантина и назначение субсидий тем, кто потерял работу из-за него.

Также сегодня правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам премьера Шмыгаля, режим может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.