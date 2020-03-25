Продление карантина: в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями на услуги ЖКХ

Кабмин повысил субсидии на период карантина / УНИАН

В рамках заседания в среду, 25 марта, украинское правительство изменило порядок предоставления жителям страны субсидий на период действия карантина из-за коронавируса в стране.

Такая информация содержится в тексте постановления, обнародованном на официальном интернет-портале Кабмина. Документ прямо запрещает приостанавливать выплаты субсидий на период карантина.

Кроме того, в постановлении речь идет о том, что на вышеуказанный период для всех получателей субсидий их размер будет пересмотрен в большую сторону - социальные нормы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения будут увеличены ровно на 50 процентов.

Читайте такжеПродление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайдыОднако в данный перечень не включено отопление (централизованное либо использование природного газа для этой услуги ЖКХ).

Также сообщается, что правительство на время карантина планирует запустить запрет на прекращение начисления субсидий - даже если доходы домохозяйства значительно увеличились либо изменился состав семьи

Напомним, в среду, 25 марта, на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации по всей Украине ровно на месяц. Кроме того, по словам главы правительства, в рамках борьбы с распространением по стране коронавируса COVID-19 ныне действующий карантин продлевается до 24 апреля.