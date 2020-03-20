Карантин: в Минсоцполитики рассказали, грозит ли украинцам потеря субсидий

В Минспоцполитики рассказали, грозит ли украинцам потеря субсидии / Униан

Глава Министерства соцполитики Марина Лазебная опровергла неправдивые сведения о том, что власти планируют отобрать субсидии у тех пенсионеров, которые по причине карантина из-за коронавируса не смогут вовремя оплатить счета за услуги ЖКХ.

С таким заявлением чиновница выступила в эфире украинского телевидения.

"Если у них (тех, кто получает субсидии - Главред) возникнет задолженность, у них никто не заберет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки оплачивать услуги ЖКХ — Главред), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте такие очереди", — сказала Лазебная.

Кроме того, по словам чиновницы, субсидии и все виды социальной помощи, срок действия которых истек, будут переназначены автоматически.

Напомним, ранее заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко в эфире одного из телеканалов объяснил, какие критерии влияют на определение размера субсидии для украинцев.