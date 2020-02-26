В Минсоцполитики рассказали, как именно украинцам начисляют субсидии

Квитанция об оплате услуг ЖКХ / УНИАН

Заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко в эфире одного из телеканалов объяснил, какие критерии влияют на определение размера субсидии для украинцев.

Для того, чтобы определить точную сумму субсидии, берутся в расчет тариф, условия проживания семьи, а также доходы ее членов.

По словам Музыченко, на определение размера госвыплаты влияют две величины - тариф за предоставляемую услугу ЖКХ и общий объем потребляемой услуги.

Кроме того, как рассказал чиновник, важно, в каких условиях проживает получатель субсидии, а также в каких объемах он использует предоставляемые услуги ЖКХ. Далее - любая украинская семья, которая получает субсидию, имеет свой определенный процент платежа. Он остается индивидуальным и оплачивается согласно доходов граждан, подытожил Музыченко.

Напомним, с ноября 2019 года украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа. Как сообщают чиновники, это отсутствие учета льгот и субсидий в платежках связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ.