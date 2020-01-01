Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине

Повышение пенсий и з/п, но отключение ТВ – что меняется с 1 января 2020 в Украине / 1zoom.ru

С 1 января 2020 Украина внедряет сразу несколько весьма важных изменений.

В первую очередь речь, конечно же, идет о повышении пенсий и зарплат. Заодно перемены коснутся оформления субсидий, работы ФОПов и вещания ключевых телеканалов страны.

Главред проанализировал главное.

Выходные в январе 2020 – Украина

В январе будет 10 выходных дней – против 21 рабочего дня.

Какие нас ждут праздники в январе 2020 и как отдыхаем – читайте в нашем материале Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе.

Минимальная зп 2020, прожиточный минимум и повышение пенсии

Минимальная зарплата в Украине 2020 приподнимется на 550 грн – до 4,723 тыс. грн.

приподнимется на 550 грн – до 4,723 тыс. грн. Прожиточный минимум в Украине 2020 дорастет до 2189 грн (с нынешних 2102 грн).

дорастет до 2189 грн (с нынешних 2102 грн). Минимальная пенсия в Украине 2020 чуток подрастет в июле – менее чем на 100 грн – до 1712 грн, а повышение пенсии в Украине в декабре составит и вовсе 57 грн.

Подробнее читайте в нашем материале Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020.

При этом эксперты уже пояснили, что зарплаты увеличатся лишь у тех, кто получает "минималку" (тарифная сетка изменится несущественно)— в то же время увеличив налоговую нагрузку на бизнес.

Так, ФОПы на І группе упрощенной системы налогообложения платить с 1 января 2020 будут 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФОПы на ІІ группе упрощенной системы – 1983,66 грн в месяц (это 1039,06 грн и 944,6 грн соответственно).

ФОПы на ІІІ группе – тут всё будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто платит НДС.

Субсидия в Украине 2020

Кабмин снял ограничение, которое позволяло подать заявку на получение субсидии лишь до 15 октября. С 1 января украинцы смогут перейти на наличную денежную форму выплат на услуги ЖКХ в любое время.

Две цены на газ в Украине – страховая и рыночная

С 1 января начинают действовать две цены на газ в Украине: рыночная (как того требует МВФ) и страховая (зафиксированная на определенном уровне – для соцзащиты населения).

Страховая цена Нафтогаза равна6961 грн за тысячу кубов –с НДС, но без тарифов на транспортировку. Она определяется на основании котировок на крупнейшей европейской газовой биржи. Но после добавления тарифов на транспортировку (их устанавливает Нацкомиссия по тарифам) может дотянуть примерно до 8 тыс грнза тысячу кубов.

Квартальная цена действует автоматически для всех потребителей.

Телевидения могут лишиться 6 млн семей

Более 20 каналов четырех медиагрупп, в состав которых входят 1+1, 2+2, Новый канал, СТБ, ICTV, Интер и другие, после праздников закодируют свой спутниковый сигнал.

Это случится 20 января в 03:00.

Цель сего деяния – борьба с пиратством и развитие рынка платного ТВ.

Тарифы Укрпочты

С 1 января возрастет стоимость услуг по пересылке Укрпочтой простой письменной корреспонденции и простых бандеролей – на 12,5% для неприоритетных и на 10% для приоритетных отправлений.

В итоге стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом до 50 граммов с 8 грн вырастет до 9 грн и с 10 грн до 11 грн соответственно, а от 1 до 2 кг — с 32 грн до 36 грн и с 40 грн до 44 грн.