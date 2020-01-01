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Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине

1 января 2020, 07:07

Меняются зарплаты в Украине с 1 января 2020, повышаются пенсии, меняются правила оформления субсидии и не только – Главред проанализировал главное.

Повышение пенсий и з/п, но отключение ТВ – что меняется с 1 января 2020 в Украине
Повышение пенсий и з/п, но отключение ТВ – что меняется с 1 января 2020 в Украине / 1zoom.ru

С 1 января 2020 Украина внедряет сразу несколько весьма важных изменений.

В первую очередь речь, конечно же, идет о повышении пенсий и зарплат. Заодно перемены коснутся оформления субсидий, работы ФОПов и вещания ключевых телеканалов страны.

Главред проанализировал главное.

Выходные в январе 2020 – Украина

В январе будет 10 выходных дней – против 21 рабочего дня. 

Какие нас ждут праздники в январе 2020 и как отдыхаем – читайте в нашем материале Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе.

Минимальная зп 2020, прожиточный минимум и повышение пенсии

  • Минимальная зарплата в Украине 2020 приподнимется на 550 грн – до 4,723 тыс. грн. 
  • Прожиточный минимум в Украине 2020 дорастет до 2189 грн (с нынешних 2102 грн).
  • Минимальная пенсия в Украине 2020 чуток подрастет в июле – менее чем на 100 грн – до 1712 грн, а повышение пенсии в Украине в декабре составит и вовсе 57 грн.

Подробнее читайте в нашем материале Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020.

При этом эксперты уже пояснили, что зарплаты увеличатся лишь у тех, кто получает "минималку" (тарифная сетка изменится несущественно)— в то же время увеличив налоговую нагрузку на бизнес.

Так, ФОПы на І группе упрощенной системы налогообложения платить с 1 января 2020 будут 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФОПы на ІІ группе упрощенной системы – 1983,66 грн в месяц (это 1039,06 грн и 944,6 грн соответственно).

ФОПы на ІІІ группе – тут всё будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто платит НДС.

Субсидия в Украине 2020

Кабмин снял ограничение, которое позволяло подать заявку на получение субсидии лишь до 15 октября. С 1 января украинцы смогут перейти на наличную денежную форму выплат на услуги ЖКХ в любое время.

Две цены на газ в Украине – страховая и рыночная

С 1 января начинают действовать две цены на газ в Украине: рыночная (как того требует МВФ) и страховая (зафиксированная на определенном уровне – для соцзащиты населения).

Страховая цена Нафтогаза равна6961 грн за тысячу кубов с НДС, но без тарифов на транспортировку. Она определяется на основании котировок на крупнейшей европейской газовой биржи. Но после добавления тарифов на транспортировку (их устанавливает Нацкомиссия по тарифам) может дотянуть примерно до 8 тыс грнза тысячу кубов.

Квартальная цена действует автоматически для всех потребителей.

Телевидения могут лишиться 6 млн семей

Более 20 каналов четырех медиагрупп, в состав которых входят 1+1, 2+2, Новый канал, СТБ, ICTV, Интер и другие, после праздников закодируют свой спутниковый сигнал.

Это случится 20 января в 03:00.

Цель сего деяния – борьба с пиратством и развитие рынка платного ТВ.

Тарифы Укрпочты

С 1 января возрастет стоимость услуг по пересылке Укрпочтой простой письменной корреспонденции и простых бандеролей – на 12,5% для неприоритетных и на 10% для приоритетных отправлений.

В итоге стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом до 50 граммов с 8 грн вырастет до 9 грн и с 10 грн до 11 грн соответственно, а от 1 до 2 кг — с 32 грн до 36 грн и с 40 грн до 44 грн.

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