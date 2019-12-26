Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020

Минимальная зп 2020, прожиточный минимум и повышение пенсии – какими они будут, выяснил Главред.
Минимальная зарплата в Украине 2020 вырастет – на 550 грн.
По итогу месячная минимальная зп 2020 составит 4,723 тыс. грн. В пересчете на один трудовой час – 28,31 грн.
Учитывая инфляцию, рост не слишком велик, но новость все равно довольно приятная: минимальная зарплата в Украине влияет на расчет единого соцвзноса (ЕСВ возрастет более чем на 100 грн). Который в свою очередь идет на выплаты пенсии в Украине 2020, пособий по безработице, больничных и пр.
Вырастут также прожиточный минимум и пенсии.
Прожиточный минимум 2020 – Украина
Прожиточный минимум в Украине 2020 дорастет до 2189 грн (с нынешних 2102 грн).
Читайте также"Сотни тысяч": насколько громадную зарплату положили Лещенко в УкрзализныцеОт него зависят, к примеру, зарплаты учителей, проработавших пока что менее 10 лет. Им, к слову, одноразово выплатят 21 тыс. грн.
А вот зарплаты госслужащих рангом повыше (топ-чиновников в Украине) от прожиточного минимума отвязали. Их рост теперь спрогнозировать сложно.
В 2020 году прожиточный минимум в месяц на одного человека будет таким:
- с 1 января 2020 – 2027 грн,
- с 1 июля 2020 – 2118 грн,
- с 1 декабря 2020 – 2189 грн.
Прожиточный минимум 2020 по категориям:
- прожиточный минимум для нетрудоспособных: с 1 января 2020 – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн;
- прожиточный минимум в Украине на ребенкадо 6 лет: 1779 грн, 1859 грн и 1921 грн соответственно;
- прожиточный минимум в Украине на ребенкаот 6 до 18 лет: 2218 грн, 2318 грн и 2395 грн;
- трудоспособные лица: 2102 грн, 2197 грн и 2270 грн.
Ранее эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца. По мнению специлистки, с прожиточным минимумом в Украине наблюдаются определенные проблемы.
Последние новости о повышении пенсии в Украине
Минимальная пенсия в Украине 2020 чуть-чуть подрастет в июле – менее чем на 100 грн – до 1712 грн.
А повышение пенсии в Украине в декабре и вовсе составит 57 грн.
Также пенсии автоматически пересчитают 1 марта, добавив к ним 50% от роста фонда зарплат и еще 50% – от уровня инфляции.