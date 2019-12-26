Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020

Минимальная зп 2020 и прожиточный минимум 2020 Украина – насколько вырастут зарплаты и пенсии в Украине / zarplata.alexyanovsky.com

Минимальная зарплата в Украине 2020 вырастет – на 550 грн.

По итогу месячная минимальная зп 2020 составит 4,723 тыс. грн. В пересчете на один трудовой час – 28,31 грн.

Учитывая инфляцию, рост не слишком велик, но новость все равно довольно приятная: минимальная зарплата в Украине влияет на расчет единого соцвзноса (ЕСВ возрастет более чем на 100 грн). Который в свою очередь идет на выплаты пенсии в Украине 2020, пособий по безработице, больничных и пр.

Вырастут также прожиточный минимум и пенсии.

Прожиточный минимум 2020 – Украина

Прожиточный минимум в Украине 2020 дорастет до 2189 грн (с нынешних 2102 грн).

Читайте также"Сотни тысяч": насколько громадную зарплату положили Лещенко в УкрзализныцеОт него зависят, к примеру, зарплаты учителей, проработавших пока что менее 10 лет. Им, к слову, одноразово выплатят 21 тыс. грн.

А вот зарплаты госслужащих рангом повыше (топ-чиновников в Украине) от прожиточного минимума отвязали. Их рост теперь спрогнозировать сложно.

В 2020 году прожиточный минимум в месяц на одного человека будет таким:

с 1 января 2020 – 2027 грн,

с 1 июля 2020 – 2118 грн,

с 1 декабря 2020 – 2189 грн.

Прожиточный минимум 2020 по категориям:

прожиточный минимум для нетрудоспособных : с 1 января 2020 – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн;

: с 1 января 2020 – 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн; прожиточный минимум в Украине на ребенка до 6 лет : 1779 грн, 1859 грн и 1921 грн соответственно;

: 1779 грн, 1859 грн и 1921 грн соответственно; прожиточный минимум в Украине на ребенка от 6 до 18 лет : 2218 грн, 2318 грн и 2395 грн;

: 2218 грн, 2318 грн и 2395 грн; трудоспособные лица: 2102 грн, 2197 грн и 2270 грн.

Ранее эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца. По мнению специлистки, с прожиточным минимумом в Украине наблюдаются определенные проблемы.

Последние новости о повышении пенсии в Украине

Минимальная пенсия в Украине 2020 чуть-чуть подрастет в июле – менее чем на 100 грн – до 1712 грн.

А повышение пенсии в Украине в декабре и вовсе составит 57 грн.

Также пенсии автоматически пересчитают 1 марта, добавив к ним 50% от роста фонда зарплат и еще 50% – от уровня инфляции.