В Украине изменили правила получения субсидии – что нового

Субсидия в Украине – Кабмин изменил правила назначения / ru.slovoidilo.ua

Кабмин снял ограничение, которое позволяло подать заявку на получение субсидии лишь до 15 октября. Теперь таких дедлайнов нет.

Об изменениях в правилах оформления субсидии в денежной форме сообщил 27 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук в своем Telegram-канале заверил, что с 1 января украинцы смогут перейти на наличную денежную форму выплат на услуги ЖКХ в любое время.

Напомним, опрошенные Главредом эксперты – Виктор Суслов, Александр Скубченко, Юрий Гаврилечко и Геннадий Рябцев – соглашаются в том, что пенсии и заработные платы могут остаться на уже привычном уровне ввиду бюджетного кризиса, который постепенно усиливается в Украине. А это, в свою очередь, спровоцирует дальнейший рост цен – цены на продукты продолжат расти постепенно, в отличие от резких скачков цен на топливо и тарифы ЖКХ.