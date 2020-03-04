Получил субсидию – а теперь верни деньги обратно: Минфин проверил льготников

Минфин проверил льготников и требует обратно деньги / УНИАН

Министерство финансов в 2019 году проверило 24,5 миллиона льготников, получателей субсидий и соцвыплат, у половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.

Стало известно, что в 2019 году верификацией было охвачено 8,8 миллиона получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 миллиона льготников и членов их семей, 5,5 миллиона получателей пособий и членов их семей.

"По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 миллиона рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 миллиона рекомендаций относительно льгот, 3,9 миллиона – относительно субсидий и 2,8 миллиона – относительно соцпомощи", - сообщили в Минфине в ответ на запрос УП.

По информации, основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это – наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

В Минфине добавили, что только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.

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