Кукиш или 1200 грн – когда начнется индексация пенсий в Украине

Индексация пенсий в 2020 году – Украина назвала даты и суммы

Индексация пенсий в марте 2020 года в Украине не состоялась: 2 марта премьер-министр Алексей Гончарук признался, что решение Кабмина до сих пор "в разработке". То есть правительство до сих пор никаких поручений Пенсионному фонду не дало – и конкретных дат не называет.

Впрочем, министр социальной политики Юлия Соколовская в свою очередь все-таки обещает осовременивание пенсий в Украине в 2020 году – в сентябре.

"В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году", – написала она в Facebook.

Читайте такжеПенсии, тарифы, въезд в Россию – что меняет с 1 марта 2020 УкраинаПосле чего обещается "планомерное повышение выплат – уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", заверила чиновница.

Повышать пенсии собрались в несколько этапов:

сначала пенсионерам в возрасте от 80 лет – в среднем минимум на 700 грн/мес (с учетом индексации),

затем пенсионерам от 78 лет,

еще через год – от 75, а только потом – 70 лет.

Кроме того, одиноким пенсионерам старше 80 лет обещают помощь на уход – если Рада поддержит законопроект №2494.

"Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", – похвасталась Соколовская.

Что ждет пенсионеров в 2020 году в Украине / Facebook Юлия Соколовская

В комментариях люди возмущены подобным "улучшением".

"Как в сентябре? В ст.42 закона 1058 идет речь о годовой индексации по результатам роста инфляции и роста зарплаты за прошлый год – это 22,9%. Вы у нас, пенсионеров, крадете сумму индексации в 11,45% ежемесячно аж за 6 месяцев, так как прошлая прошла в марте и год прошел от предыдущей в феврале 2020. Или вы нам в сентябре отдадите недоданные за 6 предыдущих месяцев целиком? Если нет, то вы что ж хотите нас так нагло обворовать? Законы надо выполнять. Или я вас неправильно поняла, индексация как обычно в марте, а плюсом идут перемены для 80+ ориентировочно в сентябре. Пожалуйста, уточните в своем интервью", – пишет Оксана Бабич.

"На каком основании индексация пенсий переносится на сентябрь? Каким образом будут компенсированы пенсионерам неполучения индексации (в среднем 216 грн) за 6 месяцев (1296 грн)?" – интересуется Дмитрий Стаквель.

Ранее Главред писал про детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально. Средняя пенсия в Украине в 2020 году – 3083 грн. Но подавляющее большинство украинцев получает меньше.