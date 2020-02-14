Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально

Пенсии в Украине и пенсионный возраст 2020 – что меняется кардинально / kpravda.com

Пенсионный возраст в Украине снова подскочит – с 1 апреля 2020, а затем еще раз – с 1 апреля 2021 года. В итоге и женщины, и мужчины на пенсию выходить начнут одинаково – с 60 лет.

Однако между первым и вторым повышением депутаты намерились "порадовать" украинцев еще рядом пенсионных сюрпризов.

Пенсия в Украине 2020 – нюансы

Сейчас в 59 лет на пенсию могут выйти лишь женщины, который 59-й день рождения отпраздновали до 1 октября 1960-го. Те, кто родился позже (в феврале, к примеру) – выйти на пенсию право имеют лишь в 59,5 лет, пишет Сегодня.

При этом и у женщин, и у мужчин должно быть не меньше 27 лет страхового стажа легальной работы. То есть речь идет о трудогодах, когда работодатели платили за них взносы в ПФУ.

Читайте такжеВыплата пенсий в ОРДЛО через посредника: в Раде нашли решениеКоличество лет страхового стажа также ежегодно растет – на год с каждым годом после реформы. К примеру, минимальный страховой стаж с 2021 года поднимется до 28 лет, на следующий год, с 1 января 2022 года – до 29 лет и т. д. – вплоть до 2028 года, пока показатель не достигнет 35 лет для мужчин и женщин.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста (59,5 либо 60 лет) нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 лет. В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа", – пояснили в Пенсионном фонде.

Пенсии в Украине – исключения для выхода на пенсию

Существуют и исключительные ситуации.

В качестве примера привели гипотетический случай с 60-летним пенсионером, у которого на сегодня 26 лет и 2 месяца трудового стажа, но он еще работает. Необходимые 27 лет стажа он заработает до конца 2020 года. Тогда и сможет выйти пенсию по возрасту – то есть ждать наступления 63 лет, ему не надо. Работу бросать ему необязательно – тогда через два года пенсию ему пересчитают и увеличат.

Увеличение пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от размера зарплаты работающего пенсионера.

Однако при наличии минимум 27 лет стажа – пенсия у него уже будет выше минимальной (сейчас – 1638 грн).

Если в 65 лет у человека так и не набралось хотя бы 15 лет страхового стажа (если он был нелегальным сотрудником или домохозяйкой, к примеру), то ему положена социальная помощь. Это, по сути, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 1638 грн на сегодня (как и минимальная пенсия по возрасту).

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как в 2020 году увеличат размер максимальной пенсии

Пенсии в Украине – кто сколько получает

В Украине, по последним данным, 11,3 млн пенсионеров. Средняя пенсия – 3083 грн. При этом ниже средней (3064 грн) получают пенсии 75,4% тех, кто вышел на пенсию по возрасту. Выше средней – 4500 грн – положены 5,4% пенсионеров.

Распределение по категориям и размерам выглядит так:

24 канал / 24 канал

С 1 июня 2020 пенсионеров ждет очередное повышение: минимальная пенсия вырастет на 74 грн (или 4,5%) – до 1712 грн. После чего повышения придется ждать уже до 1 декабря, но будет оно еще меньше летнего – на 57 грн (или 3,3%).