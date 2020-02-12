Пенсионный возраст в Украине снова повышается – как меняются правила

Стало известно, как новый показатель будет работать для мужчин и женщин.
Пенсионный возраст в Украине снова растет: с 1 апреля 2020 женщины выходят на пенсию уже не ровно в 59 лет, а в 59,5 (пятьдесят девять лет и шесть месяцев).
Это продолжение пенсионной реформы, начатой еще в 2011 году и предусматривающей поэтапное ужесточение условий выхода на заслуженный отдых для женщин в Украине, напоминает Обозреватель.
Следующий этап повышение придется на начало 2021 года, когда украинки станут выходить на заслуженный отдых в 60 лет.
Читайте такжеПенсия позже, налогов больше: в Раде высказались о будущем пенсионеровТо есть чем позже родился и начал работать – тем позже получаешь право выйти на пенсию. Так, в этом году выйти на пенсию в 59 лет смогут те, кто родился не позже 30 сентября 1960 года.
Для мужчин все пока по-прежнему - возраст выхода на пенсию для мужчин составляет также 60 лет.
Ранее в Слуге народа рассказали о повышении пенсионного возраста. В Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Третьякова.
Когда выходят на пенсию в Украине:
С 1 января 2018 года началось увеличение пенсионного стажа. Так что украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа:
- с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не меньше 27 лет;
- с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не меньше 28 лет;
- с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не меньше 29 лет;
- с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;
- с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;
- с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;
- с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;
- с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет;
- с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.