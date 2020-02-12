Пенсионный возраст в Украине снова повышается – как меняются правила для мужчин и женщин / УНИАН

Пенсионный возраст в Украине снова растет: с 1 апреля 2020 женщины выходят на пенсию уже не ровно в 59 лет, а в 59,5 (пятьдесят девять лет и шесть месяцев).

Это продолжение пенсионной реформы, начатой еще в 2011 году и предусматривающей поэтапное ужесточение условий выхода на заслуженный отдых для женщин в Украине, напоминает Обозреватель.

Следующий этап повышение придется на начало 2021 года, когда украинки станут выходить на заслуженный отдых в 60 лет.

Читайте такжеПенсия позже, налогов больше: в Раде высказались о будущем пенсионеровТо есть чем позже родился и начал работать – тем позже получаешь право выйти на пенсию. Так, в этом году выйти на пенсию в 59 лет смогут те, кто родился не позже 30 сентября 1960 года.

Для мужчин все пока по-прежнему - возраст выхода на пенсию для мужчин составляет также 60 лет.

Ранее в Слуге народа рассказали о повышении пенсионного возраста. В Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Третьякова.

Когда выходят на пенсию в Украине:

С 1 января 2018 года началось увеличение пенсионного стажа. Так что украинцы могут пойти на заслуженный отдых и получать пенсию после достижения 60 лет и при наличии страхового стажа: