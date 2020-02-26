Салом по сусалам – кого не коснется перерасчет пенсий в марте 2020

Индексация пенсий в Украине в марте 2020 года – кого лишат надбавок / ifregion.ru

Индексация пенсий в Украине в марте 2020 года предполагает увеличение выплат на 8,5-12%. Но коснется осовременивание пенсий в Украине в 2020 году не всех.

А теперь по существу. Индексация пенсий в марте 2020 – Украина повышает пенсии по возрасту и по выслуге лет, по инвалидности и по потере кормильца.

Так, средняя пенсия по возрасту вырастет на 306 грн – до 3370 грн. По данным ПФУ, такую пенсию получают 8,6 млн человек в Украине.

Средняя пенсия по выслуге лет поднимется на 450 грн – до 4950 грн. Ее назначили 619 тыс. человек.

Средняя пенсия по инвалидности увеличится после индексации на 264 грн – до 2905 грн. Ее получают 1,4 млн человек.

Пенсии по потере кормильца, в среднем, подрастут на 291 грн – до 3207 грн. Такие выплаты положены 630 тыс. человек.

Повысят также выплаты военнослужащим срочной службы (которые выплачиваются по закону О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц) и чернобыльцам-ликвидаторам (по закону О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) – исходя из показателя средней зарплаты в Украине за 2006 год. То есть их надбавка – 928,81 грн.

А теперь сразу два неприятных момента.

Первый: индексация пенсий в марте 2020 в Украине не коснется тех, у кого:

максимальные пенсии,

социальные пенсии, то есть пенсии, для начисления которых не хватало стажа и заработной платы (на сегодня это 1644 грн),

спецпенсии, начисление которых отменили, но судьи, госслужащие, прокуроры, помощники нардепов и научные сотрудники все еще их получают.

Второй: экс-министр соцполитики Андрей Рева уже предупредил, что график выплаты пенсий в марте и последующих месяцах сдвинется, то есть выдавать пенсии начнут с задержкой.

Рева считает, что в госбюджет 2020 были заложены суммы, которых может не хватить на увеличение пенсий – так как в Пенсионный фонд не будут поступать дополнительные деньги. Это и повлечет за собой нарушение графика выплаты пенсий.

Теперь о том, что ждет работающих пенсионеров в 2020 году в Украине дальше. В апреле 2020 пересчитают пенсии тем работающим пенсионерам, у кого после их выхода на пенсию уже прошло два года – при условии, что все это время они продолжали работать, увеличивая свой страховой стаж.

Ранее Главред писал про детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально. Средняя пенсия в Украине в 2020 году – 3083 грн. Но подавляющее большинство украинцев получает меньше.