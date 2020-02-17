Весеннее повышение пенсий: экс-министр рассказал, в чем проблема

Пенсии. Иллюстративное фото / УНИАН

Увеличение пенсий в Украине в 2020-м будет осуществляться в несколько этапов - из-за роста минимального прожиточного минимума и плановой индексации.

Первый этап назначен уже на март, однако есть риск того, что с повышением будут серьезные задержки. Такое мнение озвучил экс-глава Министерства социальной политики Андрей Рева в эфире украинского телевидения.

По его мнению, к такой ситуации привело решение Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком по привязке пенсионных выплат к прожиточному минимуму.

Кроме того, как считает Рева, в бюджет на 2020-й были заложены такие суммы, которых может не хватить на увеличение пенсий - поскольку в Пенсионный фонд не будут поступать дополнительные деньги. Это и приведет к нарушению графика выплаты пенсий.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова (фракция Слуга народа) утверждает, что повышение пенсионного возраста в Украине практически неизбежно.