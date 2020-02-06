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Пенсия позже, налогов больше: в Раде высказались о будущем пенсионеров

6 февраля 2020, 17:35

Галина Третьякова заверила, что повышение пенсионного возраста неизбежно

пенсия
пенсия / segodnya.ua

В Верховной Раде считают, что повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. По словам председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в Украине в любом случае люди будут уходить на пенсию позже.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан, - рассказала нардеп в интервью Экономической правде.

Кроме того, она указала, что все остальные будут получать минимальные пенсии. Также Третьякова считает, что в дальнейшем украинском придется платить больше налогов.

Как ранее сообщал, советник секретаря Совета национальной безопасности по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо возмутился тем, что депутаты Рады не приняли закон о выплатах пенсияй для жителей ОРДЛО. 

пенсия ОРДЛО новости Украины Галина Третьякова
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