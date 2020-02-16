В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно

Повышение пенсий запланировано на март.
Украинские пенсионеры могут ожидать повышение пенсий в 2020 году. Планируемое повышение выплат связано с ростом минимального прожиточного минимума и индексацией.
Так, в марте ожидается переиндексация выплат для пенсионеров, которые выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны, а именно:
- пенсии по возрасту;
- пенсии по инвалидности;
- пенсии по потере кормильца;
- пенсии по выслуге лет;
- пенсии военнослужащих срочной службы, согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
- чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают пенсии, согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы".
Отмечается, что надбавки не единоразовые, а постоянные.
В то же время, увеличение пенсий не получат следующие категории:
- пенсионеры с максимальными пенсиями;
- пенсионеры с социальными пенсиями;
- пенсионеры со специальными пенсиями, а именно госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники.
Следующее повышение пенсий в Украине в 2020 году запланирован на апрель.
Как ранее сообщал Главред, пенсионный возраст в Украине снова подскочит – с 1 апреля 2020, а затем еще раз – с 1 апреля 2021 года.