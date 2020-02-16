В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно

В Украине повысят пенсии / Reuters

Украинские пенсионеры могут ожидать повышение пенсий в 2020 году. Планируемое повышение выплат связано с ростом минимального прожиточного минимума и индексацией.

Так, в марте ожидается переиндексация выплат для пенсионеров, которые выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны, а именно:

пенсии по возрасту;

пенсии по инвалидности;

пенсии по потере кормильца;

пенсии по выслуге лет;

пенсии военнослужащих срочной службы, согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают пенсии, согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы".

Отмечается, что надбавки не единоразовые, а постоянные.

В то же время, увеличение пенсий не получат следующие категории:

пенсионеры с максимальными пенсиями;

пенсионеры с социальными пенсиями;

пенсионеры со специальными пенсиями, а именно госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники.

Следующее повышение пенсий в Украине в 2020 году запланирован на апрель.

Как ранее сообщал Главред, пенсионный возраст в Украине снова подскочит – с 1 апреля 2020, а затем еще раз – с 1 апреля 2021 года.