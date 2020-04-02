На голодном пайке: какие продукты в Украине еще могут подорожать

Рост цен на продукты в торговых сетях обеспечила остановка малого бизнеса, - эксперт / УНИАН

С начала карантина в Украине торговые сети решили воспользоваться моментом и подняли цены на продукты питания. Первыми цены "взлетели" на фрукты, овощи, крупы и хлеб - цены увеличились от 30 до 50 процентов. На данный момент в процесс вмешался АМКУ и цены пока удается держать. Что происходит с ценами и что еще может подорожать – узнавал Главред.

Цены снижают на все, кроме импорта

Накануне продления карантина, первыми отреагировали в сети АТБ, где представители руководства компании сообщали о повышении цен на продукты из "борщевого" набора, ряд круп и товары первой необходимости.

При этом причиной подорожания в торговой сети называли не повышенный спрос на отдельные товары, а рост закупочных цен от поставщиков не только для магазинов этой торговой сети, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.

Экономический эксперт Тарас Загородний объясняет, что рост цен стал возможен из-за того, что у нас де-факто остановился малый и средний бизнес, так как в первую очередь, именно они конкурировали с сетями.

Читайте такжеУкраинцам пора осознать весь ужас ситуации с эпидемией"Сейчас сети почувствовали силу и начали проводить переговоры с розницей с целью установить более высокие цены. Но весь набор товаров, которым люди пользуются в кризис, производится в Украине, он исчисляется в гривнах и на него влияние внешнего рынка минимальное. А потому цена на него не должна расти. Тут вопрос в том, насколько адекватно будет урегулирован рынок, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию. Потому что у нас в 2014-2015 году была ликвидирована Госинспекция по контролю за ценами. В результате у нас нет инструмента, чтобы контролировать цены, и потому мы получаем такие спекулятивные всплески", - пояснил Загородний.

Однако позже в ситуацию с подорожанием, хоть и с некоторым опозданием, все же вмешался Антимонопольный комитет (так как у него еще остались механизмы по сдерживанию цен) и открыл дело против против поставщиков продуктов и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Как следствие, под давлением АМКУ, в той же АТБ с 1 апреля заявили о снижении наценки на некоторые товары. По словам генерального директора АТБ Бориса Маркова, на 2-3 процента в сети подешевеют крупы, макаронные изделия, соль, сахар, мука и бакалея. Чуть больше, на 4-8 процентов, должны подешеветь овощи и фрукты.

Советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, отметил, что в ближайшее время повышения цен на овощи и фрукты, как и их дефицита, в Украине уже не произойдет.

"Большинство плодово-овощной продукции реализовывалось на открытых рынках. И если в той или иной форме не будет восстановлена торговля, хотя бы при обеспечении определенных условий (противоэпидемиологических и т.д.), то супермаркетам будет трудно обеспечить объем в общем, которые были доступны к реализации в Украине. Но тут дело не в нехватке продуктов, а в том, что будет сложно перестроить логистические маршруты. Все будет зависеть от ритмичности работы пищевой промышленности – молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, хлебопекарской. Пока что негативных сигналов не существует и, я надеюсь, что на большинстве предприятий внедрены эффективные меры по предотвращению инфекции и, соответственно, не произойдет остановки этих предприятий", - считает Лапа.

К слову, Минздрав уже позволил открыть продуктовые рынки на время карантина при условии соблюдения ими санитарных норм.

Как отчитался на своей странице в соцсети глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, сейчас цены на продукты первой необходимости выровнялись.

Но, несмотря на это, добавляет Загородний, подорожание все также грозит импортным продуктам премиум-сегмента (например, сырам), которым большинство украинцев и так не пользуются. Причиной этого стала девальвация гривны.

Читайте такжеОрганизационный хаос, или Как Украина оказалась в шаге от распада

В то же время, как уточняет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, повышение цен на импорт может замедлить инфляцию. "Люди не смогут покупать дорогой товар и вследствие этого цены не будут так стремительно расти", - считает эксперт.

Запрет на экспорт зерна снизит цены на хлеб, но ударит по госбюджету

Но больше всего прибавить в цене могут хлебобулочные изделия. Как объяснил Главреду глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, на повышение цены влияют несколько причин. "С одной стороны, идет рост цен на зерновые. Цена на зерно в валюте выросла на 7 процентов только за прошлую неделю. И это, конечно же, повлияет на рост цены на хлеб. С другой стороны, повлияет и рост курса доллара с 26 до 28", - отмечает Дорошенко. Подтверждают это и в профильных ассоциациях. По их подсчетам, из-за недостатка зерна на внутреннем рынке цены на хлеб уже в скором времени могут взлететь до 15-20 процентов.

Чтобы этого избежать, хлебопекари предложили правительству временно ограничить экспорт зерна за рубеж для обеспечения внутреннего рынка.

К слову, на подобные ограничения по экспорту круп и зерновых ради обеспечения нужд внутри стран уже пошли Россия и страны Евразийского экономического союза.

По словам Дорошенко, ограничение экспорта зерна из Украины уже обсуждаются в Кабмине. Однако, по его мнению, подобные ограничения следует проводить крайне осторожно. "Если ограничить экспорт зерновых, в выигрыше останутся производители хлебобулочных изделий и покупателей, но от этого пострадает госбюджет и экспортеры. И это скажется на том, что в Украину поступит меньше валюты", - уточняет Дорошенко.

Об опасностях ограничений предупреждает и Владимир Лапа.

"Исторически достаточно большое количество оборотных средств привлекалась в агросектор за счет форвардных продаж зерна, а за счет них, в свою очередь, обеспечивают финансирование посевной кампании. Потому любые ограничения, если таковые введут, поставят под сомнение финансирование всего агросектора и, соответственно, перспективу получения урожая следующего года", - сказал Лапа.

Читайте такжеПосле карантина в Украине появится армия безработных и разорённых

Однако, как уточнил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина является лидером.Но и у этого решения уже в скором времени, считает Александр Гончаров, могут появиться последствия: "Кабмин продолжает держать аграриев на голодном пайке. Сейчас посевная, фермерам и аграриям неоткуда брать на нее деньги, и правительство не выдает им никаких кредитов, чтобы к ней подготовиться. То же и с людьми, которые сидят на карантине. У многих заканчиваются деньги, а потому снизится и спрос на продукты и товары. Потому, похоже, правительство ведет страну к голодным бунтам".

Анастасия Заремба