От 50% и выше: как в Украине на карантине подорожали продукты

Борщевой набор огорчил повышением стоимости / УНИАН

После объявления в Украине карантина в связи с эпидемией коронавируса значительно возросла стоимость многих продуктов питания, в том числе, сезонных украинских овощей.

Как сообщают Украинские новости со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Андре Мартыненко, значительно подскочил в цене так называемый борщевой набор, который пользуется спросом у украинского потребителя.

"За последние 2 недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор. Капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь — на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла — на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель — на 39% до 16,8 гривны/кг", — сказал Мартыненко.

По словам эксперта, беспрецедентно выросла цена на лук – более, чем в два раза. Также гречневая крупа подорожала на 50%, до 55,61 гривны за 800, а сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг. На полках магазинов цены на муку пшеничную за последнее время выросли на 3%, на свинину охлажденную - на 4%, на подсолнечное масло - на 1%, на сливочное масло - на 7%, на молоко - на 2%.

Читайте такжеВ Украине подскочили цены на "противовирусные" овощиМартыненко отмечает, что рост цен спровоцировал и продуктовый ажиотаж в связи с карантином и эпидемией. Однако 25 марта правительство приняло решение, согласно которому без ограничений разрешается продажа продуктов питания, поэтому спрос на продукты будет снижаться, как и рост цен.

Как ранее сообщалось, сотрудники Антимонопольного комитета Украины зафиксировали рост розничных цен в некоторых регионах страны - из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Напомним, ранее представители крупной сети супермаркетов АТБ объявили о вынужденном повышении цен на некоторые позиции ассортимента. По их словам повышение цен на 10-15% от закупочной стоимости напрямую связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны.