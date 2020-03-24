В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи

Цены на гречку выросли в карантин из-за коронавируса / telegraf.in.ua

Сотрудники Антимонопольного комитета Украины зафиксировали рост розничных цен в некоторых регионах страны - из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь", - заявили сотрудники АМКУ.

"Антипомопольщики" потребовали от компаний-продуктовых ритейлеров оперативно давать полные данные о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.

Напомним, ранее представители крупной сети супермаркетов АТБ объявили о вынужденном повышении цен на некоторые позиции ассортимента. По их словам повышение цен на 10-15% от закупочной стоимости напрямую связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны.