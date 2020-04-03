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"Болезненный удар": в Слуге народа оценили скандал с "пленками Ермака"

3 апреля 2020, 09:24

Нужно установить происхождение записей, обнародованных Гео Леросом, считает Никита Потрураев

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Президент Владимир Зеленский "очень травмирован" скандалом, возникшем после обвинений народного депутата от Слуги народа Гео Лероса в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, заявил народный депутат от Слуги народа Никита Потураев.

"Я точно знаю, что президент – человек честный и глубоко порядочный, и я думаю, что объяснение его молчания только одно: он хочет получить хотя бы предварительные ответы от правоохранителей. Потому что, зная его, я убежден, что для него это болезненный удар", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Вместе с тем нардеп предположил, что фигурант скандала Андрей Ермак, на время расследования, которое должно установить происхождение записей для того чтобы выяснить их достоверность, мог бы самостоятельно уйти в отпуск.

В то же время он напомнил, что похожий скандал с майором Мельниченко фактически ничем не закончился, потому что он не передал свои пленки в полном объеме для экспертизы и не предоставлял звукозаписывающее устройство.

"Так и здесь. То, что в ходе следствия по этим пленкам необходимо ответить точно также на эти вопросы: кто записывал – хотя кто записывал мы уже знаем из программы Дениса Бигуса (речь идет о жителе Харькова Дмитрии Штанько, - ред.) – с какой целью, был ли уполномочен какими то органами официально, есть ли там монтаж, если есть, то какой, не сделан ли этот монтаж так чтобы показать, что там есть коррупционная составляющая?

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Поэтому следствие должно дать ответы и на эти вопросы тоже. Но при этом надо точно быть уверенными, что эта часть расследования не будет использована в качестве давления на Гео Лероса и других возможных свидетелей, которые могут появиться, и я думаю, появятся", - добавил Потураев.

Напомним, ранее Квартал 95 потроллил разборки в ЗеКоманде вокруг коррупционного скандала.

Андрей Ермак Гео Лерос Слуга народа Никита Потураев
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