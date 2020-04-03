"С первым коррупционным скандалом": Квартал потроллил разборки в ЗеКоманде

Актер Квартала Сергей Казанин / Скриншот

В Студии Квартал 95 отреагировали на "скандал с пленками", возникший после обвинений народного депутата от Слуги народа Гео Лероса в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.

Во время выпуска Чисто News кварталовцы иронически поздравили команду Зеленского с "первым коррупционным скандалом" и пожелали, чтобы в итоге "награда нашла своего героя".

"Поздравляем ЗеКоманду с первым коррупционным скандалом, особенно его авторов Гео Лероса и Андрея Ермака. Искренне верим, что компетентные органы разберутся, и награда таки найдет своего героя", - подчеркнули актеры Квартала.

Отметим, что накануне фракция Слуга народа призвала правоохранительные органы проверить информацию в обнародованных Гео Леросом записях на наличие коррупции.

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, - побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она ни исходила", - говорится в заявлении партии.

В Слуге народа отмечают, что "заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей".

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"Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие должно также установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - заявили в политсиле.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ждет итогов расследования в отношении обвинений депутата Гео Лероса и пленок, на который якобы присутствует брат Ермака Денис.