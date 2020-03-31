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Ермак ответил на обвинения Лероса по скандальным пленкам

31 марта 2020, 15:52

Руководитель администрации Зеленского объяснил, откуда появилась запись с якобы его братом Денисом Ермаком и обвинения в продаже должностей.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ждет итогов расследования в отношении обвинений депутата Гео Лероса и пленок, на который якобы присутствует брат Ермака Денис. Об этом он заявил во время брифинга, прошедшего во вторник, 31 марта.

"Я обратился в СБУ и ГБР, чтобы они выяснили, откуда и с чьей подачи эти пленки, на которых якобы присутствует мой брат, появились. Я за полное расследование каждого факта и каждой детали по этим "пленкам". Я думаю, что они не случайно появились в воскресенье, перед голосованиями в Раде, жизненно важными для Украины. Если вы проанализируете, где прошли публикации, вы поймете, кому это выгодно, это была спланированная акция.

Лерос - инструмент, который используют люди, борющиеся не только против меня, но и против президента, и его команды. Я остановил попытки этого господина обманным путем назначить на должность замминистра в одно из министерств человека, который работал во время предыдущей власти в КГГА. Я сорвал это назначение, чему есть свидетели, поэтому отношение Лероса ко мне в связи с этим не удивительно", - заявил Ермак.

Ранее депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал записи, на которых, по его словам, брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит переговоры относительно кадровых назначений в органах власти с неизвестными лицами.

"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", - написал Лерос на своей странице.

В ответ на публикацию Лероса Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространения  видео с его братом Денисом – в их подлинности Ермак усомнился.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Ермак в своем Facebook.

При этом уточнил, что знает, зачем и в чьих интересах Лерос сделал публикацию и пообещал, что нардепу "придется отвечать публично за каждое слово лжи, кто бы за ним не стоял".

Гео Лерос Андрей Ермак офис президента Денис Ермак
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