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Рада проголосовала за открытие рынка земли

31 марта 2020, 00:45

Депутаты дали старт земельной реформе.

Земля, трактор
Депутаты позволили свободно продавать землю / УНИАН

Депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли.

За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов.

Обсуждение закона об открытии рынка земли длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Голосование состоялось лишь после того, как в зал заседаний Верховной рады пришел президент Владимир Зеленский.

Свободный рынок земли позволит Украине в ближайшем будущем получить транш МВФ.

Парламентарии сняли мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который был учрежден в 2001 году с принятием Земельного кодекса и действовал на протяжении 20 лет.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют в Украине 40 миллионов гектаров и занимают почти 70% всей территории. Приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.

По подсчетам Европейского банка реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижало украинский ВВП примерно на один процент. 

Как известно, Украина оставалась последней страной в Европе (кроме Беларуси), где полностью отсутствовал открытый рынок сельхозземель.

Как известно, согласно законодательству, закон о снятии моратория на продажу земли нельзя утверждать на внеочередном заседании Рады. Данное нарушение позволит опонентам реформы оспорить принятое решение в Конституционном суде.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Полтавскую область на встрече с бизнесом, назвал главные условия для открытия рынка земли.

Также Главред писал, что украинцы преимущественно высказались за то, что вопрос снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и введения рынка земли должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, 68,9% респондентов хотят высказать свое мнение на плебисциде. 19,6% участников исследования высказались против, а остальные воздержались от высказывания мнения.

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