Опрос показал, как украинцы относятся к референдуму о продаже земли

Большинство украинцев хочет референдум о земле / УНИАН

Украинцы преимущественно высказались за то, что вопрос снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и введения рынка земли должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, 68,9% респондентов хотят высказать свое мнение на плебисциде. 19,6% участников исследования высказались против, а остальные воздержались от высказывания мнения.

В случае проведения референдума 76,6% граждан согласились бы прийти на избирательные участки. 12,8% проигнорировали бы мероприятие, а остальные – воздержались.

Если бы голосование прошло в будущее воскресенье, 64,3% всех опрошенных, 72,0% потенциальных участников мероприятия, выступили бы за продление моратория. 19,6% и 21,4% соответственно отдали бы свои голоса за введение рынка земли. Остальные – не знают.

Опрос показал, что за последние 4 месяца идея продления моратория стала в народе более популярной. Ранее за невозможность купли-продажи земли готовы были проголосовать 64,4% из числа потенциальных участников референдума, то в ноябре их уже было — 68,3%.

Как ранее сообщалось, в Слуге народа рассказали о последствиях открытия в Украине рынка земли. Так, нардеп Дмитрий Соломчук сообщил, что через 3-4 года после аграрной реформы в нашей стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.

Ранее Главред писал, что эксперт сообщил о рисках открытия рынка земли в Украине. По словам Вячеслава Ильченко, если Рада примет соответствующий закон и в Украине откроют рынок земли, агрохолдинги и банки получат возможность сфокусировать самые крупные участки в своих руках.

Также глава Слуги народа Давид Арахамия поделился своим мнением о том, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле текущего года.