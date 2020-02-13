Депутат рассказал о рынке земли для жителей Донбасса

Рынок земли будет открыт и для жителей Донбасса / Александр Суков, Деловая столица

Абсолютно иной законопроект по рынку земли готовят депутаты для жителей оккупированных территорий Донбасса, однако работать он будет только после деоккупации региона.

"По всей видимости это будет другой законодательный проект. И рынок земли на временно оккупированных территориях откроется, когда эти территории станут снова украинскими", - сообщил телеканалу 112 Украина народный депутат от фракции Слуга народа Алексей Устенко.

Депутат уточнил, что закон будет принят, но работать начнет после возвращения оккупированных территорий под контроль Киева. По его словам, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, после деоккупации будут иметь полное право распоряжаться своим имуществом, как они посчитают нужным.

Как ранее сообщалось, в Слуге народа рассказали о последствиях открытия в Украине рынка земли. Так, нардеп Дмитрий Соломчук сообщил, что через 3-4 года после аграрной реформы в нашей стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.

Ранее Главред писал, что эксперт сообщил о рисках открытия рынка земли в Украине. По словам Вячеслава Ильченко, если Рада примет соответствующий закон и в Украине откроют рынок земли, агрохолдинги и банки получат возможность сфокусировать самые крупные участки в своих руках.

Также глава Слуги народа Давид Арахамия поделился своим мнением о том, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле текущего года.