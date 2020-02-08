Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли

Милованов рассказал о проверках покупателей земли / УНИАН

Министр экономики Тимофей Милованов, который ранее раскрыл "секрет успеха" для украинской экономики, рассказал, как будут проверять происхождение денег на покупку участков после старта рынка земли в Украине.

По словам Милованова, в законопроекте предусмотрены специальные "предохранители".

"Регулятор в Украине уже есть – Госгеокадастр. Он был коррумпированным, мы его сейчас вычистили", – отметил министр в эфире Espreso TV.

Также Милованов уточнил, что купить землю можно будет только по безналу.

"Как отследить источник денег: или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финмониторинг и проверяются все связанные лица, чтобы не было незаконного обогащения или незаконного источника денег", – подытожил министр

Отметим, в комментариях под видео кто-то высказался, что Милованов неадекватен.

"Оно не адекватне, як оце може бути міністром?", - вопрошает пользователь Сети.

"Милованов ви дебiли!Нi хто,нiколи не буде iнвестувати вашу шоблу!!!", - пишет некий Иван Пушик.

"Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати", - считает Виктория Маевская.

Напомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле ткущего года.

"Я думаю, что в апреле", - заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады журналистам.

При этом он указал, что такая ситуация сложилась из-за скорости прохождения правок парламентом.