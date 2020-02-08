Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли

Министр экономики уточнил, что купить землю можно будет только по безналу.
Министр экономики Тимофей Милованов, который ранее раскрыл "секрет успеха" для украинской экономики, рассказал, как будут проверять происхождение денег на покупку участков после старта рынка земли в Украине.
По словам Милованова, в законопроекте предусмотрены специальные "предохранители".
"Регулятор в Украине уже есть – Госгеокадастр. Он был коррумпированным, мы его сейчас вычистили", – отметил министр в эфире Espreso TV.
Также Милованов уточнил, что купить землю можно будет только по безналу.
"Как отследить источник денег: или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финмониторинг и проверяются все связанные лица, чтобы не было незаконного обогащения или незаконного источника денег", – подытожил министр
Отметим, в комментариях под видео кто-то высказался, что Милованов неадекватен.
"Оно не адекватне, як оце може бути міністром?", - вопрошает пользователь Сети.
"Милованов ви дебiли!Нi хто,нiколи не буде iнвестувати вашу шоблу!!!", - пишет некий Иван Пушик.
"Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати", - считает Виктория Маевская.
Напомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле ткущего года.
"Я думаю, что в апреле", - заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады журналистам.
При этом он указал, что такая ситуация сложилась из-за скорости прохождения правок парламентом.