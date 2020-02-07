"Мы не торгуемся": Арахамия дал прогноз на принятие закона о рынке земли

Давид Арахамия / @sluganarodu.official

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле ткущего года.

"Я думаю, что в апреле", - заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады журналистам.

При этом он указал, что такая ситуация сложилась из-за скорости прохождения правок парламентом.

"Мы вчера измеряли, какова скорость прохождения поправок. Сегодня еще домериваем - она не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, несмотря на то, сколько у нас сессионных недель, то это случится в апреле", - объяснил Арахамия.

Кроме того, он указал, что возможно это будет 16-17 апреля.

"Мы за то, чтобы этот законопроект в формате, в котором он поддержан в комитете, принимать. Если кто-то хочет просто создать искусственные проблемы, а потом за то, что они решат эти проблемы, что-то выторговать, - мы на это не идем, с террористами мы не торгуемся", - подытожил глава парламентской фракции.

Как ранее сообщал Главред, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук в 19:30 закрыл вечернее заседание парламента, хотя ранее сообщалось, что депутаты намерены работать всю ночь и принять окончательное решение по открытию рынка земли.