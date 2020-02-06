Депутаты отложили голосование за открытие рынка земли

Стефанчук перенес заседание по земельной реформе на завтра / УНИАН

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук в 19:30 закрыл вечернее заседание парламента, хотя ранее сообщалось, что депутаты намерены работать всю ночь и принять окончательное решение по открытию рынка земли.

Парламентарии рассматривали правки к законопроекту о земельной реформе.

По словам Стефанчука, из-за важности вопроса заседание продляли до 19:30. Однако дольше решили не затягивать и перенести открытие рынка земли на завтра, 7 февраля.

По данному законопроекту в течение дня депутаты зарегистрировали 4018 правок к законопроекту, при этом успели рассмотреть 184 поправки и лишь одну принять.

Как известно, 13 ноября 2019 года законопроект был принят в первом чтении. Часть нардепов президентской фракции Слуга народа отказались за него голосовать. Сейчас на повестке дня - голосование во втором чтении, с учетом поправок, которое из-за недостаточной поддержки парламентариями находится под угрозой срыва.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, посетил собрание парламентской фракции Слуга народа, чтобы обсудить земельную реформу.

Как ранее сообщал Главред, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.