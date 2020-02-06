Милованов раскрыл "секрет успеха" для украинской экономики

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов считает, что единственный путь для ускорения экономического роста Украины заключается в инвестициях в людей и производство. По его словам, правительство в ближайшие годы планирует привлечь 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

При этом он указал, что Кабмин планирует увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в два раза, снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2%, а также войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

Также глава ведомства считает, что для достижения установленных целей необходима земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа госпредприятий, капитальные инвестиции из бюджета, государственно-частное партнерство и концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки бизнеса, продвижение экспорта, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Милованов заявил, что важной составляющей всех реформ является макроэкономическая стабильность.

Как ранее сообщал Главред, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, как китайский коронавирус 2019-nCoV повлияет на экономику Украины