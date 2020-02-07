Эксперт рассказал, какую опасность несет для страны открытый рынок земли

Трактор, пашущий поле / УНИАН

В случае, если Рада примет соответствующий закон и в Украине откроют рынок земли, агрохолдинги и банки получат возможность сфокусировать самые крупные участки в своих руках.

Такое мнение в материале для портала Зеркало недели высказал Вячеслав Ильченко. По его словам, согласно предлагаемым законопроектом №2178-10 изменениям, ограничения по совокупному владению землей не распространяются на банки, которые могут приобретать их в рамках залога по кредитам. Таким образом, аграрные холдинги (с "карманными" банками) получат возможность быстрого выкупа не только своих земель, но и дополнительных неограниченных объемов через схему залогового кредитования.

Аналогичную возможность получат и банки с иностранным капиталом, которые имеют представительство в Украине. Потому как благодаря указанному выше исключению на них не распространяются ограничения, введенные статьей 130 УК Украины в отношении юридических лиц.

Таким образом, сразу после принятия законопроекта №2178-10 может стартовать массовый выкуп земель иностранцами (land grabbing) на абсолютно законных основаниях.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга Никита Потураев обвинил парламентскую оппозицию в попытке сорвать голосование по законопроекту про рынок земли.