Никаких иностранцев и налоги: как изменили законопроект о рынке земли

Продажа земли / inshe.tv

Скандальный законопроект о рынке земли, из-за которого дрались в стенах Верховной Рады, приобретает финальный вид. Так, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак объяснил, за что именно депутаты будут голосовать.

По его словам, документ не предполагает участия в рынке земли иностранцев.

"Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, потому что, несмотря на бенефициаров украинцев, имеющих иностранных акционеров", - рассказал Мушак в Facebook.

При этом он указал, что запрет будет действовать до тех пор, пока не будет проведен референдум. Кроме того, будет изменено ограничение концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 50 тысяч или 5 тысяч гектаров в одни руки.

Помимо этого, Мушак сообщил, что в первые годы перепродажу земли ограничат дополнительными налогами с целью предупредить спекуляции и планируется снижение кредитной ставки для аграриев до 5%.

"Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это будет означать, что 4 миллиардов гривен на 4 квартал 2020 года хватит по голову. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", - отметил советник премьера.

Стоит отметить, что на согласительном совете выдвинул глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский предложил начать рассмотрение законопроекта во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет принять свое решение пол документу.

Как ранее сообщал Главред, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что во время подготовки законопроекта о рынке земли больше всего споров вызвала допустимая норма концентрации в одних руках.