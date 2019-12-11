"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка. Видео

Внрховная Рада / УНИАН

В среду, 11 декабря, снова произошла стычка в стенах Верховной Рады. В этот раз дрались во время заседания аграрного комитета в момент рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook Андрей Якобчук. Согласно ролику, дрались у дверей в кабинет, в котором проходило само заседание парламентского комитета.

При этом в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук рассказала, что драка началась из-за активистов, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Главное требование зачинщиков потасовки было снятие законопроекта с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы", - отметила "слуга народа".

Также она указала, что ситуация была безвыходная, а заседание комитета не удалось закрыть и оно продолжиться уже завтра, 12 декабря.

По данным телеканала 112 Украина, в стычке участвовали народные избранники предыдущих созывов от ВО Свобода, а именно Андрей Леонов и Игорь Мирошниченко, с народным депутатом из "Слуги народа" Андреем Богданцем.

По словам экс-депутата Эдуарда Леонова, стычка произошла из-за "уголовного преступления", которое имело место на комитете.

"После заседания аграрного комитета, который в срочном порядке был перенесен на завтра, так как оказалось, что происходит просто уголовное преступление – ничего не готово, нет разбирательств правок, нет никаких документов. Просто "через колено" протащить через комитет ВР во втором чтении этот законопроект. И когда в спешном порядке был закрыт этот комитет, уже в коридоре депутаты-мажоритарщики от Слуги народа начал рассказывать всем, что горожане якобы "за" продажа земли", - рассказа Леонов.

При этом он назвал зачинщиком беспорядков именно Богданца.

Как ранее сообщал Главред, в стенах украинского парламента подрались нардепы от Слуги народа Максим Бужанский и Гео Лерос.