"Не*уй делать": Джокер слил причины драки "слуг народа" в Раде

Драка Бужанского и Лероса / скриншот

Народные депутаты от Слуги народа Макс Бужанский и Гео Лерос подрались в Верховной Раде. Пранкер Джокер обнародовал истинные причины стычки нардепов.

Так, Джокер в своем Telegram-канале обнародовал ту самую скандальную переписку "слуг народа" в рабочем чате, в которой Лерос оскорбляет экс-представительницу Кабмина в парламенте Ирину Верещук.

Согласно сообщениям, Леросу не понравилось, что "слуги народа" посещают эфир на телеканалах соратника Медведчука Тараса Козака, поэтому он предложил таких депутатов "исключать на*уй". В свою очередь, Верещук призналась, что была в эфире NewsOne и попросила с какими-либо вопросами по данной теме обращаться к ней лично. Также она попросила не употреблять матерные слова в ее адрес. На что Лерос ответил "не*уй делать".

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за мат, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на это способны. С уважением", - парировала Верещук.

Как ранее сообщал Главред, народные избранники Макс Бужанский и Гео Лерос сцепились во время рассмотрения законопроекта по борьбе с рейдерством. Позже член партии Слуга народа Антон Поляков сообщил, что драка между нардепами произошла из-за Ирины Верещук.