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"Мозги и мужские признаки": в Слуге народа рассказали о драке Бужанского и Лероса

5 декабря 2019, 16:06

Антон Поляков заявил, что Гео Лерос покрыл матом Ирину Верещук.

Драка Бужанского и Лероса
Драка Бужанского и Лероса / скриншот

В стенах Верховной Рады в четверг, 5 декабря, произошла потасовка между народными депутатами от Слуги народа. В президентской партии назвали причины стычки между нардепами.

По словам Антона Полякова, которого исключили из парламентской фракции "слуг", драка произошла из-за нецензурных высказываний Лероса в адрес бывшей представительницы Кабмина в парламенте Ирины Верещук.

"Сегодня в сессионном зале подрались Гео Лерос и Макс Бужанский. Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений", - написал Поляков в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что разнимали драку "слуг народа" коллеги из европейской солидарности и Голоса.

"Разумков просил всех успокоиться, в зале поднялся шум и ажиотаж. Все нардепы повскакивали с мест, чтобы увидеть драку. Для нашего созыва это, все же, пока реальное событие!" – подытожил нардеп.

Как ранее сообщал Главред, народные избранники Макс Бужанский и Гео Лерос сцепились во время рассмотрения законопроекта по борьбе с рейдерством.

Верховная Рада драка Макс Бужанский Ирина Верещук Гео Лерос
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