  1. Главная
  3. Украина

Продажа земли: Разумков рассказал о радикальном решении ключевой проблемы

10 декабря 2019, 13:57

Дискуссия идет по вопросу максимальной концентрации с/х земли при продаже, подчеркнул председатель парламента.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал подготовку ко второму чтению законопроекта №2178-10 о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

По его словам, дискуссия идет по вопросу максимальной концентрации с/х земли при продаже.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, - это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тысяч гектаров в одни руки - это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", - подчеркнул он в интервью UA: Житомир.

По его словам, референдум о продаже земли иностранцам может пройти только после принятия закона о земле и опроверг предположение, что референдум должен был пройти между первым и вторым чтением закона об открытии рынка земли.

Читайте такжеРынок земли без ограничений: экономист дал тревожный прогноз

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

продажа земли рынок земли Дмитрий Разумков
Сейчас вы просматриваете новость «Продажа земли: Разумков рассказал о радикальном решении ключевой проблемы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:11
Шахтер - Аталанта: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
14:06
Умерла Мари Фредрикссон: причины смерти, биография и болезнь
14:02
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крупный "гемор", подпитка любовью и перемены
13:57
Продажа земли: Разумков рассказал о радикальном решении ключевой проблемы
13:57
Гончарук рассказал, полыхнет ли вскорости газовая война между Украиной и РФ
13:56
"У Путина не согласовано": Зеленский озвучил главный проигрыш Украины
13:25
Шайя ЛаБаф стал целью знаменитого гея Видео
13:01
В Нафтогазе назвали цену на газ для населения в первом квартале 2020 года
12:59
"Понимает - политический труп": Мураев продает канал Наш
12:48
В Польше задержали украинца и обвинили его в подготовке теракта
12:40
Юрий Лужков умер: главные факты о бывшем мэре Москвы
12:25
"Большие булки, сочная": Анфиса Чехова показала мокренькие трусики
12:22
"Туфли и костюм не испачкаете": Зеленский приструнил Соловьева и позвал того на Донбасс
12:02
Стрельба в Чехии: подозреваемый прострелил себе голову
12:00
"Бумаги бросил, кричал": Аваков рассказал, как у помощника Путина в Париже сдали нервы
11:58
"Улыбался и прекрасно выглядел": названа причина смерти Юрия Лужкова
11:56
"Цепляться за власть из гроба": блогер рассказал, почему Путин выглядел в Париже как больной
11:42
Увидела дым и заперла дверь: полиция готовит подозрение одной из заведующих колледжа в Одессе – СМИ
11:37
"Я знаю вашу фамилию": Зеленский осадил Лаврова в Париже – Аваков Видео
11:31
Нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского мнение
11:23
WhatsApp перестанет работать: на каких гаджетах и когда
11:22
Юрий Лужков умер
11:17
Стрельба в Чехии: число жертв возросло, опубликовано фото подозреваемого Фото
11:10
Пожар в Одессе: в ГосЧС уточнили число жертв Фото Видео
11:05
Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $300 млн
10:42
Зеленский рассказал, сколько времени займет разведение войск на Донбассе
10:38
"На радость уродам": сайт Миротворец заявил о закрытии серверов
10:36
Машина всмятку: под Киевом начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей
10:21
Революция на экспорт: зачем украинские радикалы мутят воду в Гонконге, и при чем тут Россия мнение
10:15
Сериал Папик: 9 и 10 серия смотреть онлайн 09-12-2019 Видео
10:14
У Путина намекнули на место и время следующего саммита в нормандском формате
10:12
Вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ
10:10
Стрельба в больнице в Чехии: погибли 4 человека, двое - ранены
10:00
Я все тебе докажу 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
09:48
В Слуге народа собрались ради лишения Порошенко неприкосновенности - нардеп
09:35
Контроль над границей на Донбассе: Аваков намекнул на компромисс Видео
09:21
Встреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидеры Видео
08:57
Спасатели рассказали, сколько погибших ищут под завалами сгоревшего колледжа в Одессе
08:46
Причина наказания России от WADA - Путин мнение
08:35
Новые потери ВСУ на Донбассе: погибли трое украинских военных
08:26
Особый статус Донбасса: действие закона продлят на год
08:11
Гороскоп на 10 декабря 2019: к кому вернется бывший, а кого накроет приступ ревности
07:58
Зеленский в Париже не сдал Украину: под Офисом президента свернули акцию протеста
07:36
"Давайте говорить - ничья":  Зеленский оценил переговоры с Путиным
07:27
Почему вернуть Донбасс будет так сложно мнение
06:59
Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие
06:45
Протесты не против капитуляции, а против фамилии: кто и зачем вышел на майдан мнение
06:20
Французский маникюр на Новый год 2020: самый красивый маникюр френч с рисунком - фото Фото
06:18
Ведущая Топ-модель-по украински Алла Костромичева эротично позировала на пикантном фото
05:52
В чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять