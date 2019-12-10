Продажа земли: Разумков рассказал о радикальном решении ключевой проблемы

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал подготовку ко второму чтению законопроекта №2178-10 о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

По его словам, дискуссия идет по вопросу максимальной концентрации с/х земли при продаже.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, - это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тысяч гектаров в одни руки - это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", - подчеркнул он в интервью UA: Житомир.

По его словам, референдум о продаже земли иностранцам может пройти только после принятия закона о земле и опроверг предположение, что референдум должен был пройти между первым и вторым чтением закона об открытии рынка земли.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.