"Реформе быть": "слуга народа" рассказал о последствиях отказа от рынка земли

Никита Потураев / Радио Свобода

Народный избранник от Слуги народа Никита Потураев обвинил оппозиционные силы в попытке сорвать голосование по законопроекту о рынке земли. По его словам, для достижения этой цели оппозиционеры внесли огромное количество правок в документ.

"Внесение такого количества правок в закон о рынке земле - это абсолютно циничное издевательство над земельной реформой через использование регламента", - заявил журналистам нардеп.

При этом он заверил, что земельную реформу примут в любом случае.

"Если те, кто находятся на улице, или в сессионном зале думают, что нам во фракции Слуга народа не хватит сил отстоять эту реформу, они глубоко ошибаются. Если не сможем преодолеть эти правки в четверг, тогда мы "зайдем" в голосование и будем стоять на трибуне столько, сколько надо: двое суток, четверо, пять дней, семь, двенадцать. Сколько надо, столько и будем стоять. Реформе земли быть!", - высказался Потураев.

Кроме того, депутат пригрозил украинцам отменой безвизового режима, а также отказаться от идеи вступить в Европейский союз и Североатлантический альянс, если не будет принят закон о рынке земли.

"Высокая цена за то, чтобы небольшое количество людей продолжало нещадно эксплуатировать землю практически бесплатно. Землю, которая принадлежит другим семи миллионам людей", - подчеркнул "слуга народа".

Как ранее сообщал Главред, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заверил, что законопроект о рыке земли не предполагает участие иностранцев.