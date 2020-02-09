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Аграрная реформа: "слуга народа" шокировал ценой гектара земли

9 февраля 2020, 18:47

Парламентарий из Слуги народа рассказал о последствиях принятия аграрной реформы.

Дмитрий Соломчук назвал стоимость гектара земли после реформы / Четверта влада

В Слуге народа рассказали о последствиях открытия в Украине рынка земли. Так, нардеп Дмитрий Соломчук сообщил, что через 3-4 года после аграрной реформы в нашей стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.стране 

"А в 2026-2027 году, думаю, мы выйдем ориентировочно на 10 тысяч евро", – заявил член комитета по вопросам аграрной и земельной политики в эфире ObozTV.

Также народный избранник заявил, что каждый украинец сможет купить не больше 10 тысяч га земли. Кроме этого, он напомнил, что в первом чтении законопроект вводил ограничение на уровне 0,5% территории страны (8% области и 35% ОТГ), т.е. около 200 тысяч гектаров в одни руки.

"Мы решили от этого отойти, как и хотели большинство аграриев. Переписано на 10 тысяч гектаров. Ограничение касается как физических лиц, так и юридических. Причем, если физлицо купило, к примеру, тысячу гектаров земли, и оно также является учредителем юридического лица, то это юрлицо уже не сможет купить 10 тысяч гектаров. А только 9 тысяч. Т.е. ограничение будет в целом", – разъяснил Соломчук.

Также нардеп напомнил, что для запуска рынка земли необходимо провести полную инвентаризацию всех земельных активов Украины.

"Должен быть единый банк учета всех земель. Все земли должны быть отсканированы, внесены в единую электронную карту. Каждый гражданин должен видеть на этой карте каждый сантиметр: за кем эта земля, что это за земля. Полностью всю информацию", – подчеркнул политик.

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Ранее Главред писал, что эксперт сообщил о рисках открытия рынка земли в Украине. По словам Вячеслава Ильченко если Рада примет соответствующий закон и в Украине откроют рынок земли, агрохолдинги и банки получат возможность сфокусировать самые крупные участки в своих руках. Согласно предлагаемым законопроектом №2178-10 изменениям, ограничения по совокупному владению землей не распространяются на банки, которые могут приобретать их в рамках залога по кредитам. Таким образом, аграрные холдинги (с "карманными" банками) получат возможность быстрого выкупа не только своих земель, но и дополнительных неограниченных объемов через схему залогового кредитования.  Аналогичную возможность получат и банки с иностранным капиталом, которые имеют представительство в Украине. 

Также глава Слуги народа Давид Арахамия поделился своим мнением о том, когда могут принять закон о рынке земли. По его словам, это возможно уже в апреле текущего года.

"Я думаю, что в апреле", - заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады журналистам.

При этом он указал, что такая ситуация сложилась из-за скорости прохождения правок парламентом.

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