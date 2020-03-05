Открытие рынка земли: Зеленский назвал главные условия

Зеленский назвал условия необходимые для открытия рынка земли / Сайт президента

Глава государства Владимир Зеленский во время своего визита в Полтавскую область на встрече с бизнесом, назвал главные условия для открытия рынка земли.

Как пишет пресс-служба Офиса президента в четверг, 5 марта, президент также подчеркнул, что земельная реформа будет обязательно доведена до конца.

"Рынок земли может открыться в октябре, если будет принят закон. Если будут кадастры, все будет готово, оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, тогда пройдет какое-то время, и будут готовы кадастры, потому что мы доведём (до конца - ред.) эту реформу однозначно", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Рада приняла две из 3000 правок к закону о земле. Депутатам осталось рассмотреть тысячу поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

Также Главред писал, что украинцы преимущественно высказались за то, что вопрос снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и введения рынка земли должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, 68,9% респондентов хотят высказать свое мнение на плебисциде. 19,6% участников исследования высказались против, а остальные воздержались от высказывания мнения.

Ранее Главред писал, что эксперт сообщил о рисках открытия рынка земли в Украине. По словам Вячеслава Ильченко, если Рада примет соответствующий закон и в Украине откроют рынок земли, агрохолдинги и банки получат возможность сфокусировать самые крупные участки в своих руках.