"Драконовский" карантин: адвокат пояснил, в чем подвох

Полицейские проконтролируют выполение карантина / УНИАН

Юридическое определение общественных мест в Украине, которых касается усиление карантина, можно найти в законодательстве, рассказал адвокат Василий Харчук.

Он подчеркнул, что в законах общественным местом определены: часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Юрист отметил, что орган местного самоуправления может расширить перечень общественных мест, а на сегодня общественными местами, из ныне доступных, остаются: магазины, супермаркеты, аптеки, банки, помещения органов власти, медучреждения, остановки.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали ужесточение карантина, названа датаАдвокат пояснил, что в контексте нормативных актов об усилении карантина понятия парк, сквер, зона отдыха - должны определяться по каким-то определенным и объективным признакам, ведь их посещение - это пребывание с целью отдыха, то есть свободного времяпрепровождения в этих местах, пишет 4Vlada.

"То есть, если вы идете домой и ваш путь пролегает через парк, то не имеют права оштрафовать", - считает адвокат.

Кроме того, Харчук убежден, что даже если вы, к примеру, устав, присядете на лавочку, это не является основанием для штрафа: "В таких делах признаком правонарушения является умысел на посещение вами именно этих территорий. То есть работник полиции и суд должны установить, что вы пришли в парк с целью свободного времяпрепровождения в нем, а не с целью любой другой. Сложность таких дел в том, что Кабинет министров не может четко выписать правила".

Напомним, накануне Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.