"Дурдом, бл*дь": в Кривом Роге устроили ад в очереди за спецпропусками на транспорт

Очередь растянулась на сотни метров / 0564.ua

В Кривом Роге тысячи рабочих АрселорМиттал Кривой Рог выстроились в длиннющую очередь возле проходной за "специальным пропуском" для проезда в общественном транспорте.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.

На самом пропуске нет персональных данных, его необходимо будет предъявлять вместе со служебным удостоверением.

Как рассказали в городском штабе по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией в неотложном порядке напечатаны спецпропуска, которые будут выдаваться уже в субботу и воскресенье, чтобы успеть обеспечить ими до вступления в силу постановления Кабинета министров.

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Отметим, что в Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии "специального пропуска", который действителен со служебным удостоверением.

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Отметим, что люди у проходной возмущаются и конфликтуют из-за очередности прохода.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве из троллейбуса вышвырнули пенсионера без маски.