"Нехер шастать, старый хрен": в Киеве из троллейбуса вышвырнули пенсионера без маски

В Киеве ввели спецрежим в транспорте / УНИАН

В разгар карантина в Киеве из салона троллейбуса его водитель и кондуктор в грубой форме вытолкали одного из пенсионеров.

Видео успели заснять прохожие, при этом пожилой мужчина всячески сопротивлялся, а когда силы оказались не равны, начал стучать кулаками в закрытую дверь.

Как предположили пользователи в Сети, очевидно, что причиной столь бесцеремонного обращения со стариком стало то, что у него не было маски и спецпропуска в общественный транспорт.

Отметим, что мнения пользователей разделились по поводу скандального видео:

"У меня вопрос к той кто снимал это видео?????? Это что цирк???? Комедия????? Люди вы сошли с ума!!!!!!! Вместо того что бы помочь , вы достаёте камеру и снимаете?????? Где мозг???? Люди, вы потеряли человечность, чувство сострадания, и все что связано с человеком в принципе", "Бедный мужчина" нарушает установленный порядок, а потом, сука, ломает коммунальную собственность с остервенением. вполне здоровый дедок, раз сил хватает с двух рук лупить по стеклу. старый хрене. имхо", "Нехер шастать в свои 70 по транспорту..", "Двоякое чувство. Вроде по закону но не по-человечески", "Что значит нет маски? Есть бинт, есть иголка, есть нитка. Даже рукожопый может покудесить да что-то и получиться. Ну хоть что-то....хоть с тряпки. И не надо 20 штук. Постирал, высушил, погладить в сильном температурном режиме с паром. Да хоть так. Но абсолютное её отсутствие в общественных местах в эти тяжкие времена - преступление. Если мы хотим пораньше вернуться в прежнее русло надо всем придерживаться элементарных требований", "Дедушку надо домв на ключ закрыть. Куда ему переться?разве что с теткой на костылях в церковь.. Идиоты", "Это ж в первую очередь ради них. Они же первые копыта откинут. Если подхватять эту заразу, согласно протоколам медицины катастроф, им просто создадут условия спокойно умереть ( наркотик, обезбаливающее). ВОТ дура, как на тот свет хочет, ещё и кулаками бьёт. - Хочу хочу в ад! Милок, чё ж ты меня то на земле грешной оставляешь?", - прокомментировали видео пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров.