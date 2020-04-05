Майские праздники проведем дома: появился неожиданный прогноз по карантину

Ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией / УНИАН

В китайском коронавирусе нет ничего такого, что позволило бы ему убивать людей много месяцев подряд, заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Досенко.

"Опыт Китая, Южной Кореи, Ирана показывает, что за 2−3 месяца эпидемия значительно ослабевает, количество заболевших и умерших резко снижается. Тому есть несколько причин. Одна из важнейших: в человеческой популяции возникает коллективный иммунитет. Ну и, конечно, карантинные ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией", - подчеркнул он в интервью Фактам.

В то же время он не исключил, что объявленный в Украине карантин полностью "захватит" майские праздники.

"Каждый из нас должен понимать: от выполнения всех требований карантина зависит то, удастся ли в дальнейшем свести к минимуму количество заболевших и как скоро можно будет вернуться к нормальной жизни — отменить карантин", - добавил Досенко.

Читайте такжеУ Зеленского заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных

Напомним, накануне Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.