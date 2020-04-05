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Скандальная обсервация: украинцы пожаловались на ужасные условия в Одесской области

5 апреля 2020, 18:55

На месте обсервации людей не обеспечили даже мылом.

Украинцы пожаловались на ужасные условия обсервации / Фейсбук И.Гриб

Вернувшиеся из Молдовы 17 граждан Украины, среди которых – один ребенок, пожаловались на ужасные условия двухнедельной обсервации в Татарбунарском районе Одесской области.

По словам журналистки Ирины Гриб, она побывала на месте обсервации этой группы — в доме престарелых в селе Лиман.

"Группа попала в ужасные условия. Все, кто говорит, что там нормально — приглашаю вас там пожить. Очень холодно, грязно и грибок", - рассказала она.

По ее словам, на месте обсервации людей не обеспечили даже мылом, в некоторых домах и нет санузла.

При этом при пересечении границы людям обещали совсем другие условия: "Бумаги мы подписали на адрес: Канатная 31, гостиница „Октябрьская" 4 звезды. Есть фото бумаги".

Находящиеся на обсервации сообщили, что в группе есть женщина 75 лет после операции, еще две женщины старше 65 и один ребенок 10 лет.

/ Фейсбук И.Гриб

"Даже мы, совершенно здоровые, без симптомов, рискуем здесь стать полностью больными", — заявили находящиеся в изоляции молодые люди.

"Условия — ужасные!!! Нет воды питьевой! Одеяла тонкие. Холод ужасный. Полная антисанитария. Грязный туалет, нет смыва. Открытый душ. Топим печь и это не помогает. Грязь и ужас!!! Мы все завтра будем с температурой!!! Спать в комнатах невозможно. У девочки — нервный срыв. Милиция не принимает вызов. Ни одна горячая линия не отвечает. Нам некому помочь!!! …В некоторых комнатах нет света. Пауки и грязь. Видео и фото прилагаем. И это называется ОБСЕРВАЦИЯ?", — приводит Гриб отзывы изолированных людей.

Кроме того, люди обвиняют чиновников в обмане: "До последнего нас обманывали. У многих была возможность переждать карантин в Молдове в нормальных условиях, но нас напугали, что мы вообще не сможем вернуться и отправили сюда!".

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных.

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