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У Зеленского заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных

4 апреля 2020, 10:34

У Минздрава есть три сценария развития ситуации с COVID-19.

Санитарный Богдан
Отрабатывается вариант использования лабораторий ВСУ

Заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о разработке сценариев усиления карантина.

"Есть различные сценарии в зависимости, какой процент населения находится дома. Каждый день мониториться ситуация, сколько людей пребывает на улице", - пояснил Тимошенко в эфире Свободы слова.

Он подчеркнул, что новые сценарии являются секретными и пока невозможно их раскрыть, однако у Минздрава есть три сценария того, как будет развиваться ситуация с заболевшими и умершими от COVID-19 в Украине.

По его словам, для лабораторий, которые могут делать ПЦР-тестирование, дополнительно купили 12 машин-амплификаторов, которые в пятницу прибыли на склад в Киев, и уже 4 апреля будут розданы по всем регионам, где мало таких машин.

Тимошенко также рассказал, что отрабатывается вариант использования, в случае необходимости, трех специальных мобильных лабораторий, которые есть в Вооруженных силах Украины.

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"Если мы придем к обсервации населения и какого-то авиасообщения, или еще к чему-то такому, то эти мобильные лаборатории будут делать тестирование именно в Борисполе или в отеле, куда мы будем обсервировать людей. Сейчас мы отрабатываем эти варианты обсервации", - отметил он.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая коронавирусной болезни.На утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

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